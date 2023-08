Verweij komt met pijnlijk verhaal: Ajax kon in 2017 al zaken doen met Hiroki Ito en betaalt nu tweehonderd keer zoveel

De komst van Hiroki Ito naar Ajax lijkt een lastig verhaal te worden. Afgelopen week wees VfL Stuttgart het tweede Amsterdamse bod (van zo’n vijftien miljoen euro) af en het ziet er naar uit dat de Duitsers de verdediger niet zomaar laten vertrekken. In de Kick-off podcast van De Telegraaf is Ajax-watcher Mike Verweij met een opvallend verhaal gekomen over de inmiddels 24-jarige Japanner.

“Ik werd vandaag getipt, dat Ito in april en mei 2017 een aantal weken als stagespeler in Amsterdam heeft rondgelopen”, begint Verweij. “Toen heeft hij met de Onder 18, Onder 19 en Jong Ajax gespeeld. Maar toen vonden Wim Jonk (toenmalig hoofd jeugdopleiding) en Marc Overmars hem te duur”, gaat de Ajax-watcher verder.

“Dus waar hij vorig jaar 400.000 euro kostte, zou hij zes jaar geleden ongeveer een ton gekost hebben. Dan ga je nu als Ajax een miljoentje of twintig bieden.” Valentijn Driessen trekt direct de vergelijking met Manchester United-trainer Erik ten Hag. “Hij wil gewoon z’n oude club sponsoren. Dat heeft Ten Hag natuurlijk ook met Ajax gedaan. Dat vind ik wel heel goed van Sven (Mislintat, red.)”, vertelt de chef voetbal cynisch.

Ajax wil Ito zo’n zes jaar later dus voor een bedrag wat ongeveer tweehonderd keer zo veel is weer terughalen. “Dit is Ajax van dit moment”, stelt Verweij, die overigens ziet dat Ajax niet de enige club is die op dit moment zaken doet met een oude bekende. “Dat doet Feyenoord nu ook met Bart Nieuwkoop, alleen is dat natuurlijk wel te overzien, want die halen hem terug voor twee miljoen euro terug.”