Video van 'verdwaalde' Harry Kane gaat viraal: 'Dit is toch geweldig'

Bayern München toonde zich zaterdagmorgen extreem gelukkig met de komst van Harry Kane, die na heel lang onderhandelen voor een recordbedrag werd overgenomen van Tottenham Hotspur. De Engelsman verscheen een dag na zijn komst meteen binnen de lijnen in de Supercup tegen RB Leipzig. Kane kon echter niet voorkomen dat de ploeg van Xavi Simons er met de eerste prijs van het seizoen vandoor ging. Op X, voorheen Twitter, gaat een filmpje rond waarop te zien is dat de aanvaller even lijkt te vergeten dat hij niet meer in Engeland voetbalt.

Bayern München heeft een rampzalige seizoensstart achter de rug. De ploeg van trainer Thomas Tuchel kroonde zich in het afgelopen seizoen weliswaar tot landskampioen, maar heeft dit seizoen het een en ander recht te zetten. In de eerste officiële wedstrijd ging het echter meteen mis. Bayern München bleek niet opgewassen tegen RB Leipzig, dat door een hattrick van Dani Olmo met 3-0 zegevierde.

Kane begon op de bank, maar werd in de tweede helft al vroeg voor de leeuwen gegooid. Hij kon als invaller echter nog niet zijn stempel drukken. De Engelsman maakte wel meteen kennis met de Duitse taal. “Dit is toch geweldig. Kane dacht ff lekker een beker op te gaan halen in z’n eerste duel, mag invallen bij 3-0 achter (2-0, red.) en komt er dan tijdens de wedstrijd ook nog eens achter dat ie nu in een land beland is waar ze een hele andere taal spreken”, schrijft Ralf Crutzen op X.

Ook in Engeland zijn de beelden niet onopgemerkt gebleven. “Kane gaat klagen bij de scheids en vergeet dat hij geen woord Duits spreekt”, leest het onder meer. Bayern München en Kane krijgen vrijdag de kans zich te herstellen van de pijnlijke nederlaag tegen RB Leipzig. Dan opent de recordkampioen het nieuwe seizoen van de Bundesliga met een uitwedstrijd tegen Werder Bremen.

Dit is toch geweldig. Kane dacht ff lekker een beker op te gaan halen in z’n eerste duel, mag invallen bij 3-0 achter en komt er dan tijdens de wedstrijd ook nog eens achter dat ie nu in een land beland is waar ze een hele andere taal spreken. pic.twitter.com/T98FPf1ey2 — Ralf (@RalfCrutzen) August 13, 2023

Kane is off to moan to the ref and forgot he doesn’t speak a fucking word of German😂 pic.twitter.com/8VchmR3tCk — Swearing Sports News (@SwearingSport) August 12, 2023