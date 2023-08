Voormalig Ajacied maakt zeer gevoelige transfer in België: Club Brugge weigert nieuwe werkgever te vermelden

Steven Berghuis maakte in de zomer van 2021 de gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax en ook in België zijn clubs er niet vies van spelers weg te plukken bij een rivaal. Dat zo’n overstap ook bij onze zuiderburen gevoelig ligt, blijkt wel uit de reacties van Club Brugge-fans op de transfer van Mats Rits naar Anderlecht. De oud-Ajacied stond sinds 2018 onder contract bij Club Brugge en kiest na vijf jaar voor een avontuur in Brussel.

Veel Ajacieden zullen zijn vergeten dat Rits ooit het rood-wit heeft gedragen. Daarbij moet wel gezegd worden dat de middenvelder nooit de hoofdmacht van de Amsterdammers heeft gehaald. De Nederlandse recordkampioen nam Rits in de zomer van 2011 over van Beerschot, maar hij kwam niet verder dan 27 wedstrijden voor Jong Ajax. De Belg keerde in 2013 terug in zijn thuisland. Na vijf jaar het shirt van KV Mechelen te hebben gedragen, stapte hij in 2018 over naar Club Brugge. Voor die club speelde hij 197 wedstrijden. In Brugge werd Rits drie keer landskampioen.

Artikel gaat verder onder video

Rits was echter niet meer onomstreden bij Club Brugge. De middenvelder moest vorig seizoen al een geruime tijd toekijken door een gescheurde kruisband. Rits knokte zich uiteindelijk nog wel naar een basisplaats, maar dat bleek niet voldoende om ook dit seizoen tot de beste elf te behoren. In de eerste twee competitieduels van dit seizoen kwam hij 79 minuten in actie. Voor het uitduel met Eupen van afgelopen zondag behoorde Rits al niet meer tot de selectie. Hij werd al langer in verband gebracht met een overstap naar Anderlecht en die is nu dus definitief. De middenvelder tekent een contract van drie seizoenen in het Lotto Park.

Waar Anderlecht-supporters over het algemeen blij zijn met de komst van de middenvelder, daar is de frustratie bij Club Brugge-fans van hun berichten op X, voorheen Twitter, af te lezen. Een aantal gebruikt zelfs enkel de emoji van een rat of slang om de middenvelder uit te zwaaien. Opvallend is dat Club Brugge de nieuwe werkgever van Rits niet eens vermeldt.