Anderlecht diept elf jaar oude kampioensfoto van Ajax op uit het archief

De social media-afdeling van het Belgische Anderlecht heeft deze week een liefst elf jaar oude kampioensfoto van Ajax opgedoken uit de archieven. Op de afbeelding zijn Mats Rits en Jan Vertonghen te zien met (een deel van) de kampioensschaal van het seizoen 2011/12. Anno 2023 zijn beide Belgen bij Paars-Wit opnieuw teamgenoten.

Lachend poseerde het tweetal afgelopen weekend voor de camera's nadat Anderlecht afgelopen weekend thuis afrekende met KVC Westerlo (2-1). Na de valse seizoensstart tegen stadgenoot Union Sint-Gillis (2-1 verlies) won Anderlecht de drie daaropvolgende competitiewedstrijden, waardoor de topclub inmiddels is opgeklommen naar de vierde plaats in de Jupiler Pro League. Die klassering is na de elfde plaats van afgelopen seizoen meer dan welkom.

Vertonghen werd deze zomer in Brussel herenigd met Rits. Kort na het nemen van de bewuste kampioensfoto in 2012 verruilde hij Ajax voor Tottenham Hotspur, waar hij liefst acht seizoenen zou spelen voordat die club hem in de zomer van 2020 transfervrij naar Benfica zag vertrekken. Na twee seizoenen in Portugese dienst kwam de inmiddels 36-jarige verdediger vorig jaar eindelijk thuis in België. Daar kreeg hij deze zomer gezelschap van Rits, die elf jaar geleden weliswaar mee op de foto ging maar nooit zijn officiële debuut in Ajax-1 maakte. Via KV Mechelen, dat hem in 2013 overnam van Ajax, belandde Rits bij Club Brugge. Die club verliet op geruchtmakende wijze om zijn loopbaan bij Anderlecht te vervolgen.

De supporters van Club namen het Rits, die drie keer kampioen werd in Brugge, bijzonder kwalijk dat hij na vijf seizoenen overstapte naar de rivaal uit Brussel. Ook bij de social media-afdeling van Club Brugge viel de overstap blijkbaar niet lekker. In een afscheidsbericht op het platform werd met geen woord gerept over de nieuwe werkgever van de middenvelder.