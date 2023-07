Terugkeer naar geboorteland lonkt voor Pascal Struijk na degradatie met Leeds United

Club Brugge gaat proberen Pascal Struijk (23) over te nemen van Leeds United. Dat melden bronnen rond de Belgische topclub aan De Telegraaf. De centrale verdediger beschikt in Engeland over een contract dat doorloopt tot de zomer van 2027.

Club Brugge wil Struijk halen als vervanger van Abakar Sylla, de twintigjarige verdediger die twee weken geleden voor twintig miljoen euro de overstap naar RC Strasbourg maakte. Het is niet bekend wat Leeds United, dat het voorbije seizoen uit de Premier League degradeerde, vraagt voor de verdediger.

Struijk werd geboren in het Belgische Deurne, maar genoot zijn jeugdopleiding bij ADO Den Haag en Ajax. Op zijn zeventiende maakt de verdediger de overstap naar Leeds United, waarvoor hij de afgelopen jaren 85 wedstrijden in de Premier League speelde.

In oktober werd Struijk door toenmalig bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor het WK in Qatar. Tot een definitieve oproep kwam het niet. Struijk, die ook voor België kan uitkomen, wacht nog op zijn debuut in Oranje.