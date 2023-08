'Vrijwel iedereen bij Ajax' rekent op vertrek van sterspeler

'Vrijwel iedereen binnen Ajax' rekent op een vertrek van Mohammed Kudus, zo schrijft Voetbal International zaterdag. Tegelijkertijd heeft Steven Berghuis de intentie om in Amsterdam te blijven spelen.

De 22-jarige Kudus heeft drie seizoenen bij Ajax achter de rug. Hj ligt nog tot medio 2025 vast in de Johan Cruijff ArenA, maar heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe uitdaging. De 21-voudig international van Ghana ziet volgens eerdere berichtgeving de Premier League als ideale bestemming. Kudus werd onlangs nog in verband gebracht met Chelsea en Arsenal. Eerder werd ook Brighton & Hove Albion genoemd als mogelijke nieuwe werkgever.

Berghuis is niet van plan om zijn heil elders te zoeken. "Een zomers vertrek van de Oranje-international valt nooit helemaal uit te sluiten, maar momenteel is de intentie om in Amsterdam te blijven", schrijft VI, dat ook nieuws heeft over Davy Klaassen. Er zouden gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Klaassen en de technische staf, waarin de middenvelder te horen kreeg dat hij 'op dit moment niet omomstreden is'. "Naar het schijnt hebben er gesprekken tussen Klaassen en de technische staf plaatsgevonden. Daarin is niet aangegeven dat de middenvelder weg moet, wel dat hij op dit moment niet onomstreden is."

Berghuis wordt in Turkse media in verband gebracht met een transfer naar Besiktas. Klaassen zou zelfs bezig zijn met het ontbinden van zijn contract, wordt gemeld in Turkije. Berghuis sprak zich onlangs al zeer kritisch uit over de huidige situatie bij Ajax: hij uitte zijn zorgen over de kwaliteit van de selectie.

Eerder op de zaterdag werd duidelijk dat West Ham United een bod van iets meer dan dertig miljoen euro heeft uitgebracht op Edson Álvarez. De middenvelder is persoonlijk al rond met de Conference League-winnaar, al lijkt Ajax in te zetten op een hoger bedrag.