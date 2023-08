VVV krijgt tik in Limburgse derby en moet nog een domper te verwerken

MVV Maastricht heeft VVV-Venlo zondagavond verslagen in de Limburgse derby. De Sterrendragers waren in Venlo met 1-3 te sterk voor de formatie van Rick Kruys, die deze zomer veel sterkhouders is kwijtgeraakt. Het lijkt echter nog erger te worden voor de Venlonaren, want ook spits Nick Venema zal de club vermoedelijk gaan verlaten.

"Nick Venema zit niet bij de selectie omdat hij in onderhandeling is met een andere club. Dat is in een vergevorderd stadium en de kans is groot dat hij de club gaat verlaten", gaf trainer Rick Kruys voorafgaand aan het duel met MVV aan tegenover ESPN. De aanvaller is hard op weg om naar het Franse Valenciennes te gaan, dat eerder deze transferzomer ook al Lucas Woudenberg wist te strikken. Deze club komt uit op het tweede niveau van Frankrijk.

Zonder Venema trad VVV-Venlo aan tegen MVV Maastricht, dat de thuisploeg na rust een tik uitdeelde. De Maastrichtenaren van Maurice Verberne wisten na de rust binnen twee minuten twee keer tot scoren te komen. VVV kwam in het laatste kwartier nog wel terug in de wedstrijd via Simon Janssen, maar uiteindelijk waren het toch de bezoekers die aan het langste eind trokken.

Spits Koen Kostons, die in de belangstelling zou staan van een aantal andere clubs, zette MVV vanaf de strafschopstip op een 1-3 voorsprong. Daardoor kent MVV, dat vorig seizoen boven verwachting goed presteerde, een uitstekende start van het nieuwe seizoen. Voor VVV-Venlo zijn de druiven zuur.