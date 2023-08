West Ham geeft met balbezitpercentage van 21 procent lesje in efficiëntie

West Ham United heeft zaterdagavond de koppositie in de Premier League veroverd door Brighton & Hove Albion te verslaan. De Londense club had over de hele wedstrijd gezien slechts 21 procent balbezit, maar won wel met 1-3.

Brighton, met Bart Verbruggen op doel en Joël Veltman als invaller, kreeg een lesje in efficiëntie van het West Ham van Edson Álvarez. Waar de thuisploeg de tegenstander vanaf het eerste fluitsignaal terugdrong en het spel maakte, sloeg de ploeg van trainer David Moyes in de negentiende minuut toe via James Ward-Prowse, die al vallend zijn eerste doelpunt voor West Ham maakte.

Het spelbeeld veranderde niet na de 0-1. Brighton bleef geduldig en had continu balbezit, terwijl West Ham zich niet uit de tent liet lokken en gokte op de counter. Dat pakte in tweede helft wederom goed uit voor de bezoekers. Eerst verdubbelde Jarrod Bowen na een snelle tegenaanval de score, even later maakte Michail Antonio het derde Londense doelpunt.

Brighton, dat in de eerste twee wedstrijden van het seizoen had gewonnen van Luton Town (4-1) en Wolverhampton Wanderers (1-4), deed in de slotfase nog wel wat terug via Pascal Gross, die met een schot van afstand Alphonse Aréola verraste. Meer zat er echter niet in voor The Seagulls, die ondanks een balbezitpercentage van 79 procent met een nederlaag van het veld liepen.