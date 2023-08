Willem van Hanegem ziet één lichtpuntje bij 'bedroevend' Feyenoord: 'Hij maakte het verschil'

Willem van Hanegem is tot dusverre nog alles behalve te spreken over Feyenoord. De Rotterdammers wisten zondagmiddag ternauwernood puntverlies te vermijden in de burenruzie tegen Sparta. De Kromme noemde het spel van Feyenoord ‘bedroevend’, maar zag in de tweede helft één lichtpuntje in de ploeg van Arne Slot.

“Yankuba Minteh maakte het verschil. Die was zo dreigend dat Sparta vaak één of twee mensen in de rug van Django Warmerdam moest zetten om dat gevaar in te dammen”, zegt de oud-middenvelder van Feyenoord in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad. Hij noemt Leo Sauer eveneens een ‘leuke speler’, maar voor de rest is Van Hanegem zeer kritisch op de kampioen van het afgelopen Eredivisieseizoen.

“Mats Wieffer was wederom niet best. Zonder Ramiz Zerrouki zou het beter moeten gaan op het middenveld, dachten veel mensen. Maar Wieffer en ook Quinten Timber, die het spel vertraagt en vaak geen idee heeft hoe vrij hij staat, speelde weer slecht. Zoals ik ook Dávid Hancko iets te vaak blind met de bal de drukte in zag lopen”, zegt De Kromme.

De seizoenstart loopt dus alles behalve goed voor de club uit Rotterdam-Zuid. De openingswedstrijd tegen Fortuna Sittard eindigde in een doelpuntloos gelijkspel, en ook vandaag slaagde de ploeg van Slot er niet in om drie punten te behalen. Dankzij twee doelpunten van Charles-Andreas Brym leek Sparta zelfs op weg naar de overwinning, totdat Feyenoord dankzij goals van Santiago Giménez en Sauer toch nog een puntje aan het duel wist over te houden.