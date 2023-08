Wim Kieft gelooft helemaal niks van transfergeruchten over PSV'er: 'Totale waanzin'

Liverpool zocht afgelopen week contact met PSV over Johan Bakayoko. De Engelse grootmacht is gecharmeerd van de aanvaller en onderzoekt de opties om hem over te nemen van de Eindhovenaren. Tijdens Veronica Offside kwam het onderwerp ter sprake en gaf Wim Kieft zijn eerlijke mening.

De oud-voetballer kan het nauwelijks geloven dat Liverpool zijn gekomen bij Bakayoko. “Ik verbaasde me ook zo over het bericht dat Liverpool interesse had in Bakayoko. Dat is toch waanzin. Dat vind ik echt totale waanzin!”, vertelt een verbijsterde Kieft. Ook Dick Advocaat begrijpt de Engelse club niet. “Daar geloof ik echt helemaal niks van.”

Artikel gaat verder onder video

Niet alleen Liverpool zou Bakayoko op de korrel hebben, want ook Paris Saint-Germain en Burnley schijnen geïnteresseerd te zijn. “Ik geloof al die berichten niet. Zulke berichten brengen zijn agenten gewoon de wereld in…”, stelde Kieft.

PSV is niet van plan om de Belgische aanvaller deze zomer te verkopen, maar wil eventueel een uitzondering maken als clubs een buitengewoon hoog geldbedrag bieden. Vorige zomer speelde Bakayoko zich ook al in de kijker bij PSG. De Franse club bood destijds vijftien miljoen euro, maar kreeg nul op het rekest.