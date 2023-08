Zien: Dusan Tadic maakt eerste doelpunt voor Fenerbahçe

Dusan Tadic heeft zijn eerste doelpunt voor Fenerbahçe te pakken. De aanvaller opende dinsdagavond de score in de uitwedstrijd tegen het Moldavische Zimbru Chisinau, waarna Fenerbahçe de wedstrijd met 0-4 won. Vorige week had Fenerbahçe thuis al met 5-0 gewonnen, waardoor het eenvoudig doordrong tot de derde voorronde van de Conference League.

Na het doelpunt van Tadic kwam Michy Batshuayi nog tweemaal tot scoren en deed ook İsmail Yüksek een duit in het zakje. Fenerbahçe treft in de derde voorronde van de Conference League de winnaar van het tweeluik tussen Differdange 04 (Luxemburg) en NK Maribor (Slovenië). Het eerste duel tussen die twee clubs eindigde in 1-1 in Differdange.