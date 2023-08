Zweedse club drijft de spot met FC Twente en krijgt lachers op de hand

De Zweedse club Mjällby AIF heeft op sociale media een plaagstootje uitgedeeld aan FC Twente. In een video waarin de komst van middenvelder Leo Walta bekend wordt gemaakt, is ook een grap over Twente zien.

In de video lost technisch directeur Hasse Larsson een kruiswoordpuzzel op om 'erachter te komen' welke speler naar zijn club komt. Het blijkt uiteraard te gaan om Leo Walta, die wordt gehuurd van FC Nordsjaelland. Een van de opgaves die Larsson oplost is de beschrijving 'no show', met 'FC Twente' als antwoord. Op Twitter genieten Zweedse voetbalfans van de grap.

Artikel gaat verder onder video

De supporters van Twente mogen donderdag niet afreizen naar Stockholm voor de returnwedstrijd tegen Hammarby IF in de tweede voorronde van de Conference League. Twente won de eerste wedstrijd met 1-0, maar het duel werd overschaduwd door vechtpartijen tussen supporters van beide clubs.