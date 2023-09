154 AZ-fans ontlopen de dans ondanks het zingen van antisemitische liederen

Liefst 154 AZ-supporters zijn de dans van een gerechtelijke vervolging ontsprongen. De politie hield de fans op weg naar de Johan Cruijff Arena aan, op 6 mei van dit kalenderjaar, omdat ze ondanks meerdere waarschuwingen door bleven gaan met het zingen van antisemitische liederen. Zij worden echter niet vervolgd.

Dat schrijft NH Nieuws. Het Openbaar Ministerie seponeert de zaak, omdat er een gebrek is aan bewijs tegen de verdachten. Het is niet goed genoeg vast te stellen wie wel en niet actief hebben meegedaan met het zingen van de liederen. Daardoor is er geen ‘voldoende wettig en overtuigend’ bewijs te vinden tegen de vermoedelijke daders. Dat de wet daar werd overtreden, denkt men wel te kunnen bewijzen, maar dus niet door wie.

Artikel gaat verder onder video

Een aantal agenten liet destijds een metro stoppen, nadat alle inzittenden, ondanks meerdere waarschuwingen van de agenten, onverminderd bleven zingen van antisemitische liederen. Iedereen werd gearresteerd voor het uiten van groepsbeledigingen, maar dat komt dus niet voor de rechter.

Daarmee zegt het OM overigens niet dat het niet strafbaar of onwenselijk is, wat in elk geval een gedeelte van de groep heeft gedaan. Het is ‘strafbaar en onacceptabel’, zo laat het OM weten. Dat het incident twee dagen na dodenherdenking op de Dam plaatsvond, maakte het nog pijnlijker. Alleen is niet op te maken wie zich hier daadwerkelijk schuldig aan heeft gemaakt. Voor elf personen die mogelijk ook agenten hebben bedreigd en mishandeld én verdacht worden van het aanrichten van vernielingen, wacht mogelijk nog wel vervolging. In die zaak is nog geen uitspraak gedaan.