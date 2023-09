Aad de Mos heeft primeur: 'Club van wereldformaat wil toeslaan bij Ajax'

Silvano Vos verdient meer speeltijd bij Ajax, zo vindt Aad de Mos. De achttienjarige middenvelder maakte dit seizoen nog geen minuten in Ajax 1; hij zat in alle wedstrijden bij de selectie, maar bleef op de bank.

Vos kwam vorig seizoen tot drie korte invalbeurten bij Ajax. "Ik blijf het zeggen: een jongen als Vos… Ik weet uit zeer betrouwbare bronnen dat een heel grote club in de wereld Vos ziet als opvolger van een heel grote speler. Dat zie ik ook in hem. Vos is buitencategorie", zegt De Mos zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

"Welke club?", vraagt Hans Kraay junior vervolgens. "Dat ga ik niet noemen, dat hoef ik niet te zeggen", antwoordt De Mos, die ontkent dat het gaat om Atlético Madrid. Onlangs maakte Fabrizio Romano melding van de interesse van Atlético in de achttienjarige middenvelder.

De Mos vindt Vos een 'heel goede speler'. "Hij moet nu vlieguren maken bij Ajax, om zich verder te ontwikkelen. Je hoeft geen kenner te zijn om te zien dat hij van de buitencategorie is. Die jongen moet spelen." Vos verlengde in juli zijn contract bij Ajax tot medio 2028.

In de Keuken Kampioen Divisie kwam Vos dit seizoen in drie wedstrijden in actie voor Jong Ajax. In totaal heeft hij 39 wedstrijden op zijn naam staan voor Jong Ajax, waarin het talent goed was voor 5 doelpunten en 4 assists.