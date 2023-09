Aankomst FC Barcelona-spelers voor duel met Antwerp FC zorgt voor veel verbazing in België

Mark van Bommel loodste Antwerp FC in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer meteen naar de landstitel en veroverde daarmee ook een startbewijs voor de groepsfase van de Champions League. Dinsdagavond stond voor Antwerp FC het eerste groepsduel met FC Barcelona op het programma. Het werd een pijnlijke avond voor Van Bommel en consorten (5-0). Volgens Het Laatste Nieuws hadden de Catalanen vóór de aftrap de toon al gezet.

FC Barcelona kende dinsdagavond opvallend weinig moeite met Antwerp FC. Natuurlijk was de regerend kampioen van Spanje de torenhoge favoriet voor de zege. Maar dat het binnen 25 minuten 3-0 zou staan voor de thuisploeg, daar hadden zelfs Xavi Hernández en zijn spelers hoogstwaarschijnlijk geen rekening mee gehouden. Of wel? Het Laatste Nieuws merkte iets opvallends op bij de aankomst van de FC Barcelona-spelers. “Het galakostuum is voor later in de Champions League. De spelers van FC Barcelona arriveerden dinsdagavond opvallend casual gekleed in het Estadi Olímpic Lluís Companys voor de match tegen Antwerp”, schrijft de krant woensdagmorgen.

Volgens HLN was het verschil ‘ook op dat vlak groot’. “In een T-shirt of een zomers hemdje op een short of een gescheurde jeansbroek. Net niet op hun slippers, zeg maar. Zo kwamen Ilkay Gündogan, Gavi, Frenkie de Jong en hun ploegmaats dinsdagavond aan voor hun match op Montjuïc. Alsof het besef er toen al was at Antwerp hen niet in de problemen zou kunnen brengen”, leest het. De ploeg uit België koos daarentegen voor een chique kledingkeuze. “De mannen van Mark van Bommel waren wél dressed for the occasion. Toby Alderweireld en co droegen allemaal hetzelfde donkerblauwe maatpak. Bij sommigen mocht het hemd wel uit de broek - toen de ploeg van de ‘Great Old’ arriveerde aan het stadion was het nog zo’n 24 graden in Barcelona.”

FC Barcelona was dus al binnen 25 minuten klaar met Antwerp FC. De Catalaanse grootmacht prikte er in de tweede helft nog twee doelpunten bij. De andere wedstrijd in groep H van de Champions League tussen Shakthar Donetsk en FC Porto eindigde in 1-3.