Acht kandidaten om de nieuwe Raad van Commissarissen bij Ajax te vormen

Michael van Praag en Leo van Wijk worden bij Ajax voor een korte periode aangesteld voor hun functies in de Raad van Commissarissen. Hun belangrijkste opdracht is namelijk om zo snel mogelijk een nieuwe, toekomstbestendige raad van commissarissen formeren. Voor die opdracht komt De Telegraaf met een aantal suggesties.

In de RvC na Van Praag en Van Wijk, die beiden zelfs nog aangesteld moeten worden, moet er meer aandacht zijn voor een mix van Amsterdamse ondernemers en voormalig Ajax-spelers. “Namen die veel vallen zijn die van Diederik Karsten (voormalig algemeen directeur van KPN-mobiel en UPC en ex-commercieel directeur van Liberty Global) en ID&T-oprichter Duncan Stutterheim”, schrijft de ochtendkrant over de RvC op lange termijn voor de zakelijke leden.

Artikel gaat verder onder video

Voetbalkandidaten

Wat voetbalinhoudelijke mannen betreft wordt in de Kick-Off-podcast een aantal opties genoemd. Valentijn Driessen laat weten 'heel erg fan' te zijn van Marciano Vink, maar komt ook nog met andere opties. “Siem de Jong gaat een traject volgen bij Ajax. Maar als je naar grote bedrijven kijkt in het buitenland, dan is het niet gek om een buitenlandse commissaris te hebben: Jari Litmanen. Hij is in alles Ajax, wil niet te veel op de voorgrond treden en heeft wel duidelijke ideeën.”

Collega Mike Verweij hoort ook veelvuldig de naam van Demy de Zeeuw. “Hij heeft geen grote Ajax-achtergrond, maar is zakelijk wel heel succesvol.” Een andere optie volgens Verweij is Dick van Burik, die veel grote bedrijven in bezit heeft en een ruim verleden heeft als voetballer. “En de allermakkelijkste optie waar iedereen aan voorbij gaat: Danny Blind", stelt Verweij. Dat ziet Driessen niet zitten, omdat Blind een dienstverband bij Ajax zelf heeft afgewezen.