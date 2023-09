Ajax-aanvoerder Bergwijn onder vuur: 'Steijn moet een ander kiezen, lijkt mij'

Het is onrustig bij Ajax en daarbij richt de kritiek zich momenteel vooral op trainer Maurice Steijn of technisch directeur Sven Mislintat. Analist Wim Kieft heeft zich echter ook behoorlijk gestoord aan de rol van aanvoerder . Collega Dick Advocaat stelt zelfs dat Steijn iemand anders zou moeten aanwijzen na het interview van afgelopen weekend.

“Wat die Bergwijn deed, is not done”, begint Kieft zijn referaat bij Veronica over de harde woorden van Bergwijn. “En zeker niet als je een hele nieuwe spelersgroep hebt. Als aanvoerder en als ervaren speler moet je voor die groep gaan staan in plaats van ze af te vallen. Want hij valt ze af door te zeggen dat ze niet met hun hart spelen.”

Artikel gaat verder onder video

Zowel Kieft als Advocaat weten ook dat het meespeelt dat Bergwijn zelf ook nog niet in goede vorm is. De Kleine Generaal stelt zelfs dat Steijn moet terugkomen op zijn besluit om de aanvaller tot captain te benoemen. “Ik begrijp wel wat hij denkt, door Bergwijn belangrijker te maken als aanvoerder. En het is een goede voetballer als hij de vorm heeft, dan kan hij een uitstekende buitenspeler zijn”, looft Advocaat. “Maar als aanvoerder met een heel nieuw elftal, dan moet hij (Steijn, red.) een andere kiezen, lijkt mij.”

Kieft weet dat Bergwijn als aanvoerder van Ajax best wel wat zeggen. “Maar dan is het wel fijn als je zelf lekker speelt”, stelt hij. “Als ik naar een buitenlandse club ging vroeger, moest ik heel erg wennen. Maar nu hebben ze zelfs acht of negen nieuwe spelers. Als je als nieuweling in de groep komt die loopt, waar de verhoudingen goed zijn, dan pas je je sneller aan. Maar acht in die situatie: dat is wel heel erg veel.”

