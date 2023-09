Ajax-aanwinst Josip Sutalo reageert veelzeggend na vraag over thuiswedstrijd tegen Ludogorets

Josip Sutalo is één van de twaalf spelers die deze transferzomer naar Ajax trokken. De Amsterdammers haalden veelal onbekende spelers, waar vooral de fans nog niet weten wat ze ervan moeten verwachten. Dat geldt niet voor Sutalo, die gezien wordt als de nieuwe leider van de verdediging. In een interview met De Telegraaf gaat de Kroaat in op zijn transfer naar Ajax.

Het duurde ontzettend lang voordat de verdediger en Ajax tot een akkoord kwamen. Sutalo geeft aan dat dit niet aan hem lag. “Ik was er zelf heel snel uit met Ajax over een contract tot de zomer van 2028, dus de vertraging was echt iets tussen de clubs. Dinamo Zagreb wilde pas na de kwalificatieronden voor de Champions League definitief zaken doen”, reageert de stopper, die gedurende de transferzomer ook op de radar verscheen van Arsenal en Napoli.

De Kroaat kon het maar amper geloven toen Ajax op de deur klopte. “Ik dacht alleen maar: wauw. Ik voelde me vereerd en wist direct dat ik naar Amsterdam wilde komen. Ajax is een club met een grote historie. Natuurlijk ken ik de namen van Johan Cruijff, Marco van Basten en Dennis Bergkamp. Dat ik hier nu ook mag spelen, maakt me trots”, vertelt Sutalo onder meer tegenover De Telegraaf.

Ajax verloor afgelopen donderdag op tamelijk beschamende wijze van PFK Ludogorets en kon daardoor niet rekenen op vreugde vanuit de supporters. Sutalo krijgt de vraag of hij schrok van het niveau tegen de Bulgaarse topclub. “Gelukkig heb ik de uitwedstrijd ook gezien en die was qua spel en resultaat een stuk beter”, begint de 23-jarige lachend. “Misschien was het thuis iets moeizamer, omdat het uitduel al zo ruim was gewonnen. Maar uiteindelijk zijn we door naar de groepsfase van de Europa League en dat was het doel”, gaat hij verder.