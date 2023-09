Ajax-aanwinst stond ook op lijstje Manchester City: 'Met Jérémy Doku en Josko Gvardiol'

Ajax haalde deze zomer onder anderen binnen op de transfermarkt. De Kroatische verdediger werd gehaald door technisch directeur Sven Mislintat, had de goedkeuring van Maurice Steijn, maar stond ook breder in de belangstelling van andere clubs. Ook bij Manchester City stond hij namelijk op het lijstje.

Dat vertelt Kelvin de Lang, de kersverse hoofd scouting van Ajax. De Lang kwam over van The Citizens. Daar had hij de rol van head of talent partnerships & placements. "Ik werkte in een team met vier of vijf scouts die puur gericht waren op spelers die binnen één of twee jaar interessant waren voor het eerste. Daar zaten onder meer Jérémy Doku en Joško Gvardiol bij, maar ook Josip Šutalo, die nu bij Ajax speelt”, legt De Lang op de clubsite uit. Doku en Gvardiol kwamen wel naar Manchester City, maar Ajax was de Engelse club te snel af met de komst van Sutalo.

De Lang woonde al in Nederland toen hij nog bij Manchester City zat, maar werkt nu dus ook in Nederland. “Ajax is mijn club van kleins af aan, dus het voelde snel goed om hier te zijn en te werken. Ik ben gestart tijdens de transferperiode, een hectische tijd, maar het is fijn om direct te zien hoe alle lijnen en processen lopen”, aldus De Lang. "Ik was iedere twee of drie weken een paar dagen op kantoor in Engeland en vloog daarnaast veel door heel Europa. Nu woon ik dichtbij en ben ik vaker op de club en die balans vind ik prettig. De betrokkenheid bij de club en collega's is nu groter."

Bij Ajax moet hij wel een stapje terug doen als het gaat om de grootte van de club. De Lang: “Voor wat betreft de iets gearriveerdere spelers kunnen wij niet concurreren met teams als Real Madrid, Manchester City of FC Barcelona. Financieel niet, maar momenteel ook qua podium niet. Al is Ajax voor jonge spelers wel een geweldige keuze als stap naar de top. De top die nog geen top is, daarvoor is Ajax de club en dat moeten we blijven."