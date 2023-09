Ajax-doelman Rulli is ‘verrast’: ‘Ik denk dat wij de beste fans van Nederland hebben’

Ajax haalde in januari in de persoon van Gerónimo Rulli een nieuwe doelman naar Amsterdam. Hoewel de Argentijn niet kon voorkomen dat Ajax roemloos werd uitgeschakeld in de Europa League, in de bekerfinale na strafschoppen verloor van PSV én ook de tweede plek aan de Eindhovenaren moest laten, kon hij persoonlijk terugkijken op een goed eerste halfjaar in Nederland. Rulli raakte vooral onder de indruk van de supporters van Ajax. Volgens de goalie is het duidelijk welke club de beste achterban heeft in Nederland.

“Ze hebben me verrast hier”, reageert Rulli in gesprek met het clubkanaal van Ajax op de vraag hoe zijn relatie met de fans is. “Ik had natuurlijk wel wat wedstrijden in de Champions League gezien, maar ik wist niet hoe het zou zijn in de Eredivisie, want dat zag ik niet zo vaak. De manier waarop men hier voetbal belooft, zowel bij thuis- als uitwedstrijden…” Ook de ontvangst tijdens de laatste training voor De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord in maart is Rulli bijgebleven. “Ja inderdaad, die ook. Ik denk dat we gezegend zijn met deze fans. Ik denk dat wij de beste fans van Nederland hebben. Ik hoop dat ze ons altijd blijven steunen.”

Rulli maakte begin dit kalenderjaar de overstap van Villarreal naar Ajax. De doelman had kort daarvoor met zijn land de wereldbeker gewonnen, al kwam hij tijdens het WK in Qatar geen minuut in actie. Rulli kwam met een duidelijke doelstelling naar Nederland. “Ik had vorig seizoen graag een titel gewonnen, want ik ben gekomen om prijzen te winnen. Helaas lukte dat niet omdat andere teams beter waren dan wij.” Rulli erkent dat het buiten het veld vooral een kwestie van ‘aanpassen’ was. “Het leven hier is heel anders. Het is een ander land, met een andere taal, collega’s die anders spelen. Het kost tijd om je aan te passen, maar ik ben blij dat ik erbij hoor.”