Ajax-fans ergeren zich groen en geel aan Van Halst: 'Slechter dan Van der Sar'

Supporters van Ajax hebben zich gestoord aan een interview van Jan van Halst na de gestaakte wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. De algemeen directeur verscheen voor de camera van ESPN, maar wilde de meeste vragen van Hans Kraay junior niet beantwoorden.

Kraay begon met een vraag over de veiligheidssituatie van ‘de goede supporters’ en van de spelers, die lang in de kleedkamer bleven. “Naar omstandigheden redelijk. We zijn nog bezig om dat allemaal te managen”, zei Van Halst. Over de wijze waarop de wedstrijd eventueel wordt uitgespeeld, kon hij nog niks zeggen. “Daar is nog niks duidelijk over.”

Kraay stelde vervolgens een rits aan vragen over de invloed van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Zo wilde hij weten waarom Ajax ‘alle autosleutels’ aan de Duitser heeft gegeven. “Hans, ik begrijp heel goed jouw vraag, en dat zal bij heel veel mensen leven. Maar ik hoop dat je ook begrijpt dat net een van de belangrijkste wedstrijden uit het Nederlandse voetbal is gestaakt, dat is iets ernstigs. Daar is iedereen boos en teleurgesteld over. Ik loop net, as we speak, uit een crisisteam weg. Het gaat erom dat de gasten en de supporters op een veilig manier weggaan uit het stadion. Daar zijn we nog mee bezig.”

“De supporters willen hun teleurstelling uiten. Die begrijpen we enorm. Het is een teleurstellende seizoensstart, er is veel gedoe, dat begrijpen we. Maar om dat op deze manier te laten zien, keuren we natuurlijk ten stelligste af”, voegde Van Halst toe. Vragen over Mislintat bleef hij uit de weg gaan. Kraay vroeg of Van Halst iedere aankoop van Mislintat heeft moeten goedkeuren, of Mislintat nog te handhaven is en of Ajax ‘niks uitsluit’ omtrent zijn toekomst.

Op alle vragen gaf Van Halst geen antwoord. “Mijn hoofd staat er niet echt naar. Als je het niet erg vindt: ik moet zo terug naar het crisisteam. Ik begrijp je vraag heel goed. Hans, ik zie je zuchten en dat begrijp ik heel goed. Maar ik wil me beperken tot deze wedstrijd.” Uit de reacties op X blijkt dat veel fans zich ergerden aan de algemeen directeur.