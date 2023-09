Ajax-fans stomverbaasd om één citaat van Maurice Steijn: ‘Ook dit is weer vreemd’

Maurice Steijn uitte twee weken geleden na het teleurstellend verlopen competitieduel van Ajax bij Fortuna Sittard (0-0) openlijk zijn twijfels over het gros van de zomeraanwinsten van de Amsterdamse club. Dat de hoofdtrainer nu, kort na de interlandonderbreking, plots aangeeft hoopgevende signalen te zien, zorgt onder fans van Ajax dan ook voor verbazing.

Onder het regime van directeur spelerszaken Sven Mislintat kwamen er in de zomerse transferperiode twaalf nieuwe spelers naar Ajax. Na de wedstrijd van 3 september trok Steijn voor de camera van de NOS openlijk het werk van Mislintat in twijfel. Hij noemde centrumverdediger Josip Sutalo ‘een absolute aanwinst’, maar voegde daar wel aan toe dat dat van de overige zomeraanwinsten ‘allemaal maar nog moet blijken’.

De woorden van Steijn werden breed uitgemeten in de media. Na het duel in Sittard volgde de interlandonderbreking. Veel spelers van Ajax waaiden uit naar hun nationale ploeg en Steijn ging zelf ook kort op vakantie. Deze week werkte de oefenmeester voor het eerst weer met een complete spelersgroep en plots ziet hij hoopvolle signalen, zegt hij vrijdag op de clubsite van Ajax. “Ik heb de jongens nu binnen zien komen, heb ze inmiddels wat langer tot mijn beschikking en vind het hoopgevend wat ik zie”, aldus Steijn.

De Ajax-trainer constateert ‘veel frisse energie’ binnen zijn spelersgroep. "Dat merk ik bij iedereen. We hebben nu echt het gevoel: de groep is weer compleet, iedereen hebben we nu. Hoe je het wendt of keert, die laatste week voor Fortuna was toch rommelig, dat je op de voorlaatste en laatste dag nog spelers binnenkrijgt. Met dien gevolgen dat we tegen Fortuna moesten spelen met jongens die nog niet eerder met elkaar hadden gespeeld. Daarin was de uitslag en het spel teleurstellend”, klinkt het.

Dat Steijn in de korte periode na de interlandperiode opeens hoopgevende signalen ziet, zorgt onder supporters van Ajax tot verbazing. Op social media wordt het citaat van de coach breed uitgemeten. Eén fan suggereert op X, voorheen Twitter, dat Steijn wellicht intern op zijn vingers is getikt: “Riekt dit naar moodswing of nette vorm van rectificatie?”, vraagt hij zich af. “Rectificatie, maar kwaad is allang al geschied natuurlijk. Uitspraak is hele interlandperiode door gaan etteren”, reageert iemand. Een ander reageert met: “Rectificatie, hoe kan je dit op basis van één dag trainen met de voltallige selectie dit zeggen?” Tot slot: “Ook dit is gewoon weer een vreemde uitspraak. Stop met het beoordelen van de kwaliteit van je selectie en leg de focus op de tactiek met deze ‘hoopvolle spelers’.”

Riekt dit naar moodswing of nette vorm van rectificatie?#Ajax pic.twitter.com/kgGSPLDq7Z — Klerry Hunstra (@KlerryHunstra) September 15, 2023

Rectificatie, maar kwaad is allang al geschiedt natuurlijk. Uitspraak is hele interlandperiode door gaan etteren — Stan (@Standoodeman) September 15, 2023

Ik zou het nuanceren of verduidelijken noemen. — Maarten (@Maarten_B11) September 15, 2023

Dit is iets fout doen, en het niet willen erkennen. — Maggoe (@mick_schrijver) September 15, 2023

1 dag meer gezien en wow ze zijn opeens zoveel beter! — Tagliafico (@vak403) September 15, 2023

Een geforceerde vorm van rectificatie — Lucas (@Lemonesis) September 15, 2023