Ajax-flop kan het wél: Florian Grillitsch maakt wereldgoal van eigen helft

Namens Ajax kon hij vorig seizoen niet imponeren, maar Florian Grillitsch heeft in Duitsland zijn draai weer helemaal teruggevonden. De Oostenrijker zorgde in het uitduel met 1.FC Köln nog binnen het halve uur op schitterende wijze voor de 0-2 in het voordeel van TSG Hoffenheim 1899.

Nadat Andrej Kramaric de ploeg van basisspeler Wout Weghorst al in de eerste minuut op 0-1 had gezet, kwam Grillitsch' moment of fame na 28 minuten spelen. Köln-doelman moest ver uit zijn doel komen om een tegenaanval te verijdelen maar schoot de bal pardoes in de voeten bij de Oostenrijker. Die legde even klaar en schoot vervolgens vanaf eigen helft knap raak.