Ajax gefileerd in eerste helft: 'Nul structuur, nul opbouw. Toevalsvoetbal'

Ajax kende een geweldige start in eigen huis tegen Olympique Marseille. Daarmee werden de problemen van in de eerste helft verbloemd door de Amsterdammers, want tactisch was er behoorlijk wat op te merken aan het elftal van Maurice Steijn, dat halverwege met een gelijke stand de kleedkamers opzocht in de Johan Cruijff Arena (2-2).

“Ajax-Marseille is wat je krijgt als je 22 jongens op straat vraagt of ze zin hebben om een potje te voetballen. Nul structuur, nul opbouw. Toevalsvoetbal”, analyseert journalist Süleyman Öztürk over de eerste helft van Ajax tegen Olympique Marseille. Collega Pieter Zwart zag ‘nul tactische structuur’ bij beide teams op het veld. Ook zag hij grote problemen in de restverdediging van Ajax.

In de studio van Veronica kwam Dick Advocaat veelal tot dezelfde conclusies. “Het gaat heel erg op en neer. Het is rommelig”, zag De Kleine Generaal. “Met heel veel kansen aan beide kanten. Bij de 2-1 werden de verdedigers ook makkelijk uitgespeeld. Ik hoop dat ze na de pauze meer rust aan de bal krijgen.” Collega-analist Wim Kieft is ook kritisch. “Ajax valt wederom niet mee.”

“Veldbezetting is dramatisch. Middenveld staat veel te hoog én bijna altijd in de dekking”, is het oordeel van Thijs Zwagerman, van de Pantelic Podcast. Zijn collega Bart Sanders ziet grote problemen op het middenveld van Ajax. “De middenvelders laten de verdedigers op amateurs lijken.”

Ajax-Marseille is wat je krijgt als je 22 jongens op straat vraagt of ze zin hebben om een potje te voetballen. Nul structuur, nul opbouw. Toevalsvoetbal. — Süleyman Öztürk (@SuleyOzturk) September 21, 2023

Maurice en Wiges worden hier volledig tactisch outclassed door een omzettinkje van de derde assistent van Marseille — Jona (@jonagold__) September 21, 2023

Ajax - OM an excellent game for the neutral. Two teams with zero tactical structure on a backdrop of chaos hitting each other punchdrunk. — Mohammed Ali (@mohammedali_93) September 21, 2023