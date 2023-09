Ajax haalde Gáston Ávila en Borna Sosa, maar Anass Salah-Eddine bleef: dit is waarom

Hoewel Ajax met Gáston Ávila en Borna Sosa twee nieuwe linkervleugelverdedigers haalde, weigerde Anass Salah-Eddine te vertrekken uit de hoofdstad. De Amsterdammer had op Deadline Day de kans om de overstap naar PEC Zwolle te maken, maar luisterde naar zijn gevoel. Dat vertelde hem om bij Ajax voor zijn kans te blijven gaan.

Salah-Eddine stond in de afgelopen jaren te boek als één van de grootste talenten uit de Ajax-opleiding, maar een doorbraak in de hoofdmacht laat nog altijd op zich wachten. De linksback ziet vorig seizoen al verhuren aan FC Twente, maar daar moest hij Gijs Smal voor zich dulden. Tijdens de voorbereiding op dit seizoen ging hij voor zijn kans bij Ajax. Salah-Eddine vocht met Owen Wijndal om een basisplaats op de linksbackpositie en kwam in eerste instantie als winnaar uit die strijd. Maar na anderhalve competitiewedstrijd was het al gedaan voor de jonge Amsterdammer.

Artikel gaat verder onder video

Ajax-trainer Maurice Steijn koos afgelopen zondag op bezoek bij Fortuna Sittard voor Ávila. Twee dagen eerder haalde Sven Mislintat met Sosa nóg een linksback naar Amsterdam. De kansen op speeltijd zijn voor Salah-Eddine flink geslonken, maar hij geeft de strijd niet zomaar op. PEC Zwolle kreeg daarom resoluut een ‘nee’ te horen op Deadline Day. “Ik weet dat ik mezelf nog kan laten zien en nog veel kan bereiken bij Ajax”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. “Toen dat aanbod kwam, merkte ik dat ik echt wilde blijven. Veel mensen adviseerden me: ‘Ga weg, er liggen geen kansen meer voor je.’ Maar dat is eigenlijk niet in mijn hoofd opgekomen. Vorig jaar ben ik ook al verhuurd. Ik voel zelf aan of er kansen liggen.”

Die kansen zijn er door de komst van Ávila en Sosa dus een stuk kleiner geworden. Ávila kan eventueel ook als centrumverdediger uit de voeten, maar daar lijkt Jorrel Hato zeker van zijn plek. “Dat zijn dingen die je niet ziet aankomen. Ik kan zeggen dat ik het niet erg vind, maar dan zou ik liegen”, zegt Salah-Eddine over de komst van twee concurrenten. “Het is niet leuk, maar het hoort erbij. Ajax is een grote club met veel concurrentie. Voor mij is het een kwestie van mezelf niet gek laten maken, hard trainen en doorgaan waar je mee bezig was. Ik moet op mezelf focussen. Ik ken mijn eigen kwaliteiten. Ik heb met de trainer gesproken en besloten dat ik vol voor mijn kans wil gaan bij Ajax.”

Voordeel

Salah-Eddine ziet, ondanks de forse concurrentie, een voordeel voor zichzelf. “Ik ken de club door en door. Ik kom uit Amsterdam en ben heel mijn leven voor Ajax geweest. Ik ben een jongen uit de jeugd, ik weet hoe het er bij deze club aan toe gaat en wat er van je wordt verwacht. Ik wil gewoon alles uit de periode halen dat ik hier ben, zodat je aan het einde kan terugkijken en kan zeggen: ik heb er alles aan gedaan”, aldus de vleugelverdediger.