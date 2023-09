Ajax-spelers in paniek; Gorter probeert zwangere vriendin in veiligheid te brengen

Spelers van Ajax maakten zich grote zorgen om hun partners nadat het zondagmiddag helemaal uit de hand liep in en rond de Johan Cruijff ArenA. Volgens Hans Kraay junior probeerden Branco van den Boomen en hun partner in veiligheid te brengen.

Nadat De Klassieker tegen Feyenoord werd gestaakt, probeerden hooligans de hoofdingang van het stadion te bestormen. Ondanks de afwezigheid van de bezoekende supporters, was het ook op de tribunes onrustig.

Artikel gaat verder onder video

In een interview met Arne Slot onthult Kraay dat er na de wedstrijd paniek ontstond bij spelers van Ajax. “Zitten er bij jullie ook spelers die zich grote zorgen maakten om de spelersvrouwen, zoals bij Ajax is gebeurd?”, vroeg de verslaggever van ESPN. “Van den Boomen was in paniek, Gorter probeerde zijn zwangere vrouw in veiligheid te brengen.”

Slot: “Ik kan heel goed begrijpen dat dat gevoel je bekruipt als je een speler bent van de thuisspelende ploeg en je familie zit op de tribune. Maar zoals je weet mogen er geen Feyenoord-supporters mee naar de ArenA en waren er alleen maar vier of vijf directieleden. De vriendin van Santiago Giménez was vorig seizoen vermomd, maar die zit nu in Amerika. Er was niemand van ons, dus daar was geen onrust over."