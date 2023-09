'Ajax troeft zware concurrentie af en haalt grootste talent Venezuela naar Amsterdam'

Ajax hoopt zich volgens Voetbal International later dit jaar te gaan versterken met de talentvolle Venezolaanse aanvaller David Martínez (17). De jonge buitenspeler wordt in zijn vaderland beschouwd als een van de grootste talenten die er momenteel rondloopt.

Ondanks zijn jonge leeftijd kwam Martínez inmiddels al 38 keer uit voor zijn club Monagas. Daarin kwam hij zes keer tot scoren. Ook Fernando Batista, de bondscoach van Venezuela, ziet het overduidelijk in Martínez zitten: in juni liet hij hem in een oefenduel met Guatemala (0-1 winst) debuteren in de nationale ploeg in de leeftijd van 17 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Hoewel Ajax te maken heeft met stevige concurrentie (de speler is volgens VI 'uitvoerig gescout door grote clubs in Europa'), lijkt de kans groot dat Martínez daadwerkelijk de overstap naar de Johan Cruijff ArenA gaat maken. "Ajax is serieus in de race en heeft goede papieren om Martínez naar Nederland te halen. Het is de bedoeling dat hij volgend jaar komt, omdat de speler eerst achttien jaar moet worden", weet het weekblad te melden. Op 6 februari 2024 viert Martínez zijn achttiende verjaardag.

Goudmijn

Ajax deed de afgelopen jaren zeer succesvol zaken op de Zuid-Amerikaanse markt. Spelers als David Neres, Antony, Lisandro Martínez en Edson Álvarez beleefden in Amsterdam hun Europese doorbraak en werden vervolgens voor tientallen miljoenen verkocht.