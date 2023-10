Ajax ziet Europa League-opponent Brighton compleet vernederd worden: slechts mogelijke generale

Brighton & Hove Albion heeft zaterdagmiddag een keiharde nederlaag geleden tegen Aston Villa. De opponent van Ajax in de Europa League-groepsfase keek na slechts 26 minuten al tegen een 3-0 (!) achterstand aan. De ploeg van Roberto de Zerbi kreeg in een tijdsbestek van twaalf minuten liefst drie doelpunten te verwerken. In de tweede helft liep de score nog veel verder op.

Tweemaal was Ollie Watkins trefzeker namens de thuisspelende ploeg. Door een eigen goal van Pervis Estupinan werd het nog vóór het half uur zelfs 3-0. Dit soort taferelen komen de laatste tijd niet vaak voor bij Brighton. De ploeg stond voorafgaand aan deze speelronde op een derde plaats en verloor pas één keer. Na een bekernederlaag tegen Chelsea van afgelopen woensdag lijken The Seagulls wat van slag te zijn.

Bart Verbruggen moest vanaf de reservebank toekijken naar hoe zijn ploeg dus drie vroege tegentreffers om de oren kreeg. Het is onduidelijk waarom de Nederlander op de bank zit. Verbruggen maakte vorige competitiewedstrijd tegen Bournemouth weliswaar een foutje, maar keepte tegen Chelsea een prima duel.

Na rust leek het er héél even op dat Brighton een comeback kon gaan maken toen Ansu Fati zijn eerste treffer voor de club maakte. Watkins had een kwartier na die goal een antwoord en zette de 4-1 - en zijn hattrick - op het scorebord. Jacob Ramsey en Luiz Douglas deden in het restant van de wedstrijd ook nog een duit in het zakje en bepaalden de einduitslag op 6-1.