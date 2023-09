Almere City FC blijkt geen Arsenal FC: PSV herstelt zich probleemloos en is alleen koploper

PSV heeft de pijnlijke nederlaag in de Champions League probleemloos van zich af gevoetbald tegen Almere City FC. Na de 0-4 nederlaag in Londen ging het bij de gepromoveerde club zaterdagavond een behoorlijk stuk eenvoudiger voor de formatie van Peter Bosz. Dankzij treffers van Guus Til (die ook een assist gaf), Hirving Lozano, Joey Veerman en Ricardo Pepi én een clean sheet, staat PSV voorlopig weer alleen aan kop van de Eredivisie.

Almere City startte de wedstrijd dapper en PSV slordig. De thuisploeg zette de Eindhovenaren hoog onder druk en dit leverde meerdere schietkansen op. Hamdi Akujobi schoof vanaf zestien meter de bal net naast en Jochem Ritmeester van de Kamp vond doelman Walter Benitez op zijn pad.

Artikel gaat verder onder video

Het duurde zo’n tien minuten voordat PSV wakker werd. Almere City liet veel ruimte achter de verdediging en deze ruimte werd veelvuldig gezocht door Noa Lang en Lozano. Bakker bleek echter een grote sta-in-de-weg en keerde doelpogingen van Luuk de Jong, Lang en Lozano. De man die wel in staat was om de keeper te kloppen luistert naar de naam Guus Til. Lang gaf een perfecte voorzet en de in Zambia geboren Til hoefde alleen maar binnen te tikken.

Ondanks dat PSV soms behoorlijk slordig was in de opbouw, kwam het toch tot veel en grote kansen. Ook na de 0-1 moest Bakker redding na redding verrichten en dat hield hij vol totdat ‘Chucky’ Lozano voor hem op dook. De Mexicaan ontving de bal van Til, aarzelde niet en haalde hard uit: 0-2. Met deze stand gingen beide ploegen aan de thee.

Het spel in de tweede helft was weinig anders dan in de eerste helft. PSV speelde slordig, maar creëerde wel kansen. Bakker onderscheidde zich meermaals op positieve wijze. Ook aan de andere kant kreeg de doelman de kans zich te onderscheiden: Benitez kreeg maar net de vingertoppen tegen een inzet van Rajiv van La Parra.

Lees ook: Veerman scoort fraai namens PSV, maar incasseert ook veel kritiek



Het tempo in de wedstrijd nam af en PSV leek de krachten te sparen na de doordeweekse wedstrijd in de Champions League. Ook de kansen namen af, maar Joey Veerman had aan een halve kans genoeg. Hij kon vrij uithalen vanaf twintig meter en het paste precies. Tussen de handschoen van Bakker en de paal vond hij ruimte om de bal tegen de touwen te werken. 0-3.

Almere City probeerde wat terug te doen, maar kwam niet verder dan enkele speldenprikjes. Echt gevaar kon de ploeg van Alex Pastoor niet stichten. PSV leek het wel prima te vinden en liet de bal met name achterin rondgaan. Alleen de ingevallen Ricardo Pepi liet het er niet bij zitten: hij omspeelde in de blessuretijd Bakker en schoof de bal in een leeg doel, 0-4.

Volgende week gaat Almere City op bezoek in de Domstad om het op te nemen tegen FC Utrecht, terwijl PSV aankomende woensdag in eigen huis zal aantreden tegen Go Ahead Eagles.

PSV staat voor in Almere, Luuk de Jong heeft materiële problemen👕 — ESPN NL (@ESPNnl) September 23, 2023