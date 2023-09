André Onana krijgt sneer van ex-ploeggenoot: ‘Zijn gedrag beviel mij absoluut niet’

André Onana heeft zaterdag een veeg uit de pan gekregen van voormalig ploeggenoot Samir Handanovic. De twee waren vorig seizoen concurrenten van elkaar bij Internazionale en volgens Handanovic stelde Onana zich in de eerste paar maanden allesbehalve solidair op.

Onana maakte in de zomer van 2022 de overstap van Ajax naar Inter. De Kameroener ging in het Milanese doel de concurrentiestrijd aan met Handanovic, toen al jarenlang de eerste doelman van Inter. Coach Simone Inzaghi gaf Handanovic aanvankelijk de voorkeur boven Onana, maar vanaf de competitiewedstrijd tegen Sassuolo op 8 oktober werd de voormalig Ajacied de eerste man in het doel.

Onana verliet Inter uiteindelijk na één seizoen alweer voor een avontuur bij Manchester United. In zijn afscheidsinterview met La Gazzetta dello Sport had de huidige keeper van de Engelsen vervolgens mooie woorden over voor Handanovic. “Ik wil zijn naam speciaal noemen: Handanovic. Zijn rol was niet eenvoudig, maar hij heeft zich altijd correct gedragen. Zijn adviezen en lessen hebben mij beter gemaakt en zullen mij helpen in de toekomst”, zei Onana over de 39-jarige Sloveen.

Handanovic wordt dit weekend door La Gazzetta dello Sport geconfronteerd met die woorden van Onana. “Hij heeft me bedankt toen hij vertrok? Die woorden bevielen mij, maar wat mij absoluut niet beviel was zijn gedrag in de eerste twee maanden, toen hij niet speelde”, is de routinier kritisch op Onana. “Toen hij vertrok, heeft hij de waarheid verteld. En het is waar dat ik altijd consistent ben geweest en hem altijd heb proberen te helpen.”

Handanovic maakt in hetzelfde interview bekend zijn keepershandschoenen definitief aan de wilgen te hangen. Hij zat sinds deze zomer zonder club en heeft in alle rust besloten om af te zwaaien als prof. Handanovic was elf seizoenen werkzaam bij Inter, dat in 2012 vijftien miljoen euro betaalde aan Udinese om de sluitpost in te lijven. Daarvoor diende de keeper ook Rimini, Treviso en het Sloveense NK Domzale.