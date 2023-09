André Onana staat erop om interview te geven na blunder

heeft na de 4-3 nederlaag van Manchester United tegen Bayern München het boetekleed aangetrokken. De 27-jarige keeper stond er na eerste groepswedstrijd in de Champions League op om voor de camera verantwoording af te leggen.

“Het is moeilijk om op deze manier te verliezen. We begonnen goed, maar na mijn fout verloren we de controle over de wedstrijd”, aldus Onana, die doelt op zijn blunder bij de 1-0 van Leroy Sané. “Ik heb het team in de steek gelaten. Dat we niet hebben gewonnen, is mijn schuld. Het is het lot van de keeper.”

Onana werd na zijn fout door zijn teamgenoten aangemoedigd zichzelf bijeen te rapen. “Ik moet hiervan leren en sterk zijn. Ik ben blij dat het team zich terugknokte en tot het laatste moment bleef vechten”, vervolgt de keeper, die weet dat hij nog het nodige te bewijzen heeft aan de supporters van Manchester United. “Mijn start hier is niet goed. Het gaat nog niet zoals ik wil. Vandaag heb ik een van mijn slechtste wedstrijden gespeeld."

De oud-keeper van Ajax maakte deze zomer voor 52,5 miljoen euro de overstap van Internazionale naar Manchester United. In zes wedstrijden in Engelse dienst heeft hij nu veertien keer de bal uit het net moeten vissen. In slechts één van de zes duels hield hij zijn doel schoon.