Antwerp blundert met Champions League-inschrijving: déja vu voor Marc Overmars

Antwerp-trainer Mark van Bommel kan in de Champions League door een administratieve fout niet beschikken overSam Vines (24). De Amerikaanse verdediger werd per ongeluk niet ingeschreven voor het miljardenbal - een fout die technisch directeur Marc Overmars maar al te bekend voor zal komen.

Vines staat niet op de 25-koppige lijst die de regerend kampioen van België indiende bij de UEFA. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Björn Engels, die al sinds februari 2022 geen minuut meer speelde wegens een slepende blessure. Dat was absoluut niet de bedoeling: "We hebben een administratieve fout gemaakt en ze kan niet meer worden rechtgezet", wordt Van Bommel geciteerd door Het Nieuwsblad.

De blunder kwam hard aan bij de Amerikaan, zo beaamde zijn trainer donderdag. "Iedereen wil op die lijst staan, dus hij is teleurgesteld", sprak Van Bommel. Overigens had Vines de eerste pouleduels sowieso moeten missen nadat hij op 3 september geblesseerd uitviel in de wedstrijd tegen Union Sint-Gillis. "Sam revalideert nu en we kunnen niet inschatten hoe lang hij out is, maar normaal gezien zou hij voor het einde van de groepsfase fit moeten zijn", legt Van Bommel uit.

Déja vu

De gedachten van technisch directeur Overmars zullen de afgelopen tijd onwillekeurig zijn teruggegaan naar de winter van 2021. In dienst van Ajax kocht hij spits Sébastien Haller voor een toenmalig clubrecord van 22,5 miljoen euro van West Ham United. De Amsterdammers vergaten echter om Haller in te schrijven bij de UEFA, waardoor de Ivoriaan niet kon meedoen in de Europa League. Daarin werd de ploeg van toenmalig trainer Erik ten Hag in de kwartfinales uitgeschakeld door AS Roma.

Droomdebuut

Zonder Vines maar mét de Nederlanders Vincent Janssen, Gyrano Kerk, Owen Wijndal en Jurgen Ekkelenkamp debuteert Antwerp dit seizoen op het hoogste Europese podium. Komende dinsdag (19 september) wacht direct een hete vuurdoop met een bezoek aan FC Barcelona. In groep H neemt The Great Old het daarnaast ook op tegen FC Porto en Shakhtar Donetsk.