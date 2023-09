Arne Slot komt na Feyenoord - Celtic met duidelijke reactie: 'Dikke enkel, dus dat is een probleem'

Feyenoord-trainer Arne Slot houdt voor De Klassieker tegen Ajax van komende zondag geen rekening met . De Kroatische aanwinst moest zich dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Celtic vlak voor tijd noodgedwongen laten vervangen en werd zelfs per brancard van het veld gedragen. Slot was na afloop kort maar krachtig over het uitvallen van de aanvaller.

“Dikke enkel, dus dat is een probleem”, vertelde Slot voor de camera van Ziggo Sport. “Maar hoe dat precies zit of hoeveel weken dat precies gaat duren, dat weet ik niet. Maar ga er maar niet vanuit dat hij zondag speelt.”

Het uitvallen van Ivanusec is voor Feyenoord een enorme smet op de overwinning op Celtic. De Rotterdammers telden afgelopen zomer bijna acht miljoen euro neer voor de dribbelaar, die de overstap maakte van Dinamo Zagreb. Ivanusec was in zijn eerste wedstrijden voor Feyenoord meteen van grote waarde. Bij zijn debuut tegen FC Utrecht verzorgde hij een assist en afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen tekende hij voor zijn eerste treffer.