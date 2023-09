Arne Slot krijgt te horen wat zich afspeelt in groepsapp van Feyenoord

Bij Feyenoord leefde na zondag sterk het gevoel dat een ‘schitterend moment’ de club was ontnomen, doordat het duel met Ajax werd gestaakt. In de spelersgroep was de motivatie groot om dat woensdag recht te zetten, vertelt Slot.

Feyenoord maakte woensdag nog één doelpunt en won zodoende met 0-4. “Het is een moment dat je met 0-3 voor staat en het gevoel krijgt dat je die wedstrijd gaat winnen. Dan leeft het heel sterk bij ons dat ons een schitterend moment is afgepakt”, vertelt de trainer van Feyenoord na afloop bij ESPN.

Op de persconferentie weidt hij uit over het gevoel dat leefde binnen de groep. “Gisteravond hadden ze samen een snack. In de appgroep kwamen dingen naar voren nadat bekend werd dat wij deze wedstrijd toch nog moesten spelen. Het gevoel van de mensen die ook in de appgroep zitten was dat het team een heel sterke drang had om met elkaar hier nog een keer te winnen.”

Slot heeft dat gehoord van zijn assistenten. “Dat zijn stafleden die in de appgroep zitten. Ik zit niet in de appgroep met spelers. En ik was er ook met de snack niet bij. Dat kun je wel zien”, lacht Slot, terwijl hij naar zijn buik wijst.