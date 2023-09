Arno Vermeulen voorziet grote problemen voor Ajax: 'Stel nou dat hij straks weg is, en dat sluit ik niet uit...'

Arno Vermeulen heeft grote twijfels over de toekomst van Ajax. De Amsterdammers waren er na een rampzalig seizoen alles aan gelegen zich te revancheren, maar haalden slechts vijf punten uit de eerste vier competitieduels. Zondagmiddag gingen ze pijnlijk onderuit bij FC Twente (3-1). Vermeulen denkt dat de club in de komende jaren zomaar eens in de problemen kan komen door de verrichtingen van Sven Mislintat op de transfermarkt

Ajax stelde Mislintat een paar maanden geleden aan als nieuwe technisch directeur en had daarmee eindelijk de opvolger van de in 2022 vertrokken Marc Overmars. Mislintat stond voor de zware klus om door te selecteren en de selectie weer dusdanig op orde te krijgen dat er dit seizoen ‘gewoon’ weer om de prijzen gespeeld kan worden. De Duitser gaf meer dan honderd miljoen euro uit aan de komst van nieuwe spelers, maar zij hebben in hun eerste wedstrijden geen al te beste indruk achtergelaten. Dat zorgt voor serieuze twijfels bij Vermeulen.

“Mislintat heeft in het verleden niet gewerkt als technisch directeur maar als scout, maar je haalt hem toch in de rol van technisch directeur naar Ajax. Dan komt er een machtsvacuüm. Van der Sar is er dan nog wel, maar hij was niet meer de Van der Sar van de afgelopen jaren en daarna valt hij natuurlijk ook weg”, vertelde Vermeulen zondagavond in Studio Voetbal. “Mislintat stapt in het machtsvacuüm. Hij heeft nauwelijks mensen om zich heen waarmee hij kan praten over voetbal, dus hij gaat totaal op de solotoer spelers halen. Hij haalt voor honderd miljoen euro spelers uit vooral de tweede divisie, soms uit een jeugdteam, waarvan we allemaal denken: dat is wel heel vreemd.”

Mislintat vertelde twee weken geleden voorafgaand aan de ontmoeting tussen Fortuna Sittard en Ajax dat hij vindt dat hij erin is geslaagd een uitgebalanceerde selectie te formeren. Vermeulen plaatst daar echter zijn vraagtekens bij. “Hij haalt de ene na de andere linksback, maar koopt geen speler die aan de rechterkant in de voorhoede kan spelen. Als je naar de bedragen kijkt, dan heb je steeds het idee dat hij het dubbele betaalt van wat je zou moeten betalen.”

Vermeulen ziet nóg een probleem: de langlopende contracten. De verslaggever denkt dat die in de toekomst een probleem kunnen gaan vormen. “Van de elf spelers die hij gekocht heeft, behalve Van den Boomen, krijgen er tien een vijfjarig contract tot 2028. Dan zeggen mensen soms: dat is begrotingstechnisch handig. Stel nou dat hij over een paar maanden weg is, en dat sluit ik niet uit. Dat er heel veel spelers tegen blijken te vallen. Dan komt er straks een nieuwe technisch directeur binnen de club, nieuwe leiding binnen de club, en dan zitten er allemaal spelers met vijfjarige contracten waar je dan vanaf wil. Dat kan je dan een behoorlijk bedrag gaan kosten.”