Arno Vermeulen ziet een ‘groter probleem’ bij bekritiseerde Oranje-international

Mark Flekken is het mikpunt van kritiek na zijn optreden voor het Nederlands elftal in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland. De doelman kreeg evenals in de thuiswedstrijd tegen Griekenland het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman, maar kwam in en tegen Ierland niet goed voor de dag. Arno Vermeulen vraagt zich vooral af wat de reden is dat Flekken zich niet wist te herstellen na zijn foute inspeelpass na dertig seconden.

Koeman had zijn spelers in de aanloop naar het treffen met Ierland nadrukkelijk gewaarschuwd voor het fanatisme waarmee de thuisploeg de wedstrijd tegemoet zou betreden, maar ze lieten zich desondanks verrassen. Dat begon al na een halve minuut. Flekken had de bal aan de voet en waar zeer waarschijnlijk elke andere keeper ‘m een peer naar voren had gegeven, besloot hij Frenkie de Jong aan te spelen. Dat is in de meeste gevallen een goed idee, maar niet als hij in zijn eigen zestien staat en er volop druk op hem wordt gezet. Uit de hoekschop die volgde, maakte Virgil van Dijk hands, kreeg Ierland een strafschop en stond Oranje binnen no time op achterstand.

Het Nederlands elftal slaagde erin zich te herstellen van de slechte start, maar dat gold niet voor Flekken. “Je kan een slechte wedstrijd spelen, dus door het ijs zakken vind ik ook zo wat. Maar wat vooral pijnlijk is, is dat waar hij om geroemd is... Eigenlijk door Van Gaal door wie hij is gepresenteerd als ‘onbekende nieuwe keeper uit Duitsland’. ‘Hij is fantastisch met zijn voeten, nog nooit zoiets gezien’, ik hoor de woorden nog nagalmen. Nou, vandaag (zondag, red.) was hij allesbehalve fantastisch met zijn voeten”, zegt Jeroen Elshoff in de NOS Voetbalpodcast. “Daar ging het na dertig seconden al mis, want hij speelt Frenkie aan in de dekking. Kennelijk kiezen ze ervoor om dat te doen, want je weet dat die Ieren komen.”

Een fout maken kan zelfs de beste keeper overkomen. Flekken had, ondanks het feit dat hij geen antwoord had op de Ierse strafschop, alle tijd om zich over de foute inspeelpass heen te zetten. Maar Vermeulen en Elshoff zagen dat de doelman daarin bleef hangen. “Na die fout gaat hij wiebelen. Ik denk dat het toch iets mentaal is”, aldus Elfhoff. Vermeulen suggereert dat er meer aan de hand is. “Het is toch eigenlijk een groter probleem? Elke keeper maakt fouten, maar hij is eigenlijk daarna nog de hele wedstrijd de kluts kwijt. Hij stompt ballen weg die hij niet moet wegstompen. Hij schiet ballen over de zijlijn en komt nooit meer terug op het niveau dat je verwacht van een keeper in het Nederlands elftal”, trekt Vermeulen een pijnlijk oordeel over de goalie van Brentford.

