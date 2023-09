Arno Vermeulen ziet naast PSV en Feyenoord nog een titelkandidaat in de Eredivisie

Arno Vermeulen ziet behalve PSV en Feyenoord ook AZ als serieuze titelkandidaat in de Eredivisie. De ploeg van Pascal Jansen is foutloos begonnen aan het nieuwe seizoen, met twaalf punten uit vier duels. Zondag was AZ met 2-0 te sterk voor Sparta Rotterdam.

“Ja, dat zijn ze wel”, reageert Vermeulen bij Studio Voetbal op de vraag of AZ titelkandidaat is. Het laatste kampioenschap van de Alkmaarders dateert van 2009. “Ik vind ze evenwichtiger dan in de afgelopen jaren. Ze zijn verdedigend sterker dan bijvoorbeeld vorig seizoen. Tot nu toe lijken ze goed te hebben ingekocht. Ze hebben twee Portugese middenvelders gehaald (Alexandre Penetra en Tiago Dantas, red.), waarvan we die middenvelder (Dantas) nog niet zien.”

“Ik vond dat men heel kritisch was over de linksback, een jonge Noor (David Møller Wolfe) die het eigenlijk goed doet. Penetra brengt een enorme rust en verstuurde voor de 2-0 een mooie pass over lange afstand”, vervolgt Vermeulen, een geboren Alkmaarder die zijn liefde voor AZ niet onder stoelen of banken steekt. “Ook schoot hij de penalty erin waardoor AZ naar de groepsfase van de Conference League ging. Dat is een goede investering.”

“AZ past spelers in uit de jeugd en geeft ze een kans in de voorhoede. Vorig seizoen was het zo dat het meteen een stap minder werd als Karlsson of Pavlidis werd gewisseld. Maar nu haalde Pascal Jansen zijn hele voorhoede eraf en bracht hij Sadiq, Odgaard en Poku. AZ heeft opties”, doelt Jansen op een driedubbele wissel in de tweede helft tegen Sparta. “En dan zat Van Bommel nog op de bank. Keuze genoeg, het kan zomaar dat AZ het lang gaat volhouden. Mijnans en Clasie op het middenveld zijn van onschatbare waarde.”