AZ krijgt domper te verwerken en heeft nog maar één linksback over

AZ moet het de komende tijd stellen zonder Mees de Wit. De linkervleugelverdediger heeft een voetblessure opgelopen, waaraan hij donderdag is geopereerd. Daardoor hebben de Alkmaarders nog maar één linksback in de selectie.

Het wegvallen van De Wit is voor AZ een tegenvaller, maar voornamelijk voor de linksback zelf. De multifunctionele voetballer kwam namelijk net terug van een hamstringblessure. Hij had de hoop om de plek van de naar Bournemouth vertrokken Milos Kerkez defintief over te nemen, maar dat zit er dus voorlopig niet in. De verwachting is dat De Wit enkele maanden aan de kant staat.

Op dit moment heeft trainer Pascal Jansen daarom alleen nog maar de beschikking over David Möller Wolfe. De 21-jarige Noorse linksback kwam deze zomer over van Brann en zal er de komende maanden direct moeten staan in Alkmaar.