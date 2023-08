Livestream: kijk hier gratis naar AZ - Santa Coloma (of via tv, op deze zender)

AZ hoopt zich donderdagavond te kwalificeren voor de laatste voorronde van de Conference League. De Alkmaarders treden om 20.45 uur aan tegen Santa Coloma en hebben een goede uitgangspositie na de 0-1 zege van vorige week in Andorra. De wedstrijd is te zien op tv via het open net, maar ook via een gratis livestream.

Waar wordt AZ - Santa Coloma uitgezonden?

Vorige week was de uitwedstrijd niet op tv te zien, maar de thuiswedstrijd wordt wel uitgezonden. De wedstrijd is te zien bij tv-zender Veronica. De voorbeschouwing begint om 20.24 uur

Opstelling AZ

Trainer Pascal Jansen voert in zijn opstelling twee wijzigingen door ten opzichte van het duel van vorige week. Jesper Karlsson (licht geblesseerd) en Mayckel Lahdo worden voorin vervangen door respectievelijk Ruben van Bommel en Jens Odgaard.

Opstelling: Ryan; Sugawara, Bazoer, Hatzidiakos, Møller Wolfe; Clasie, De Wit, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Van Bommel.

Livestream AZ - Santa Coloma

De wedstrijd is ook te volgen via een gratis livestream van Veronica. Die is hieronder te bekijken!