AZ met de grond gelijk gemaakt: 'Voor het eerst in 321 keer!'

AZ zette zichzelf donderdagavond voor schut in de Conference League. De ploeg van Pascal Jansen gaf een 0-3 voorsprong uit handen tegen Zrinjski Mostar: 4-3. Op sociale media en op tv zijn de reacties niet mals.

"Je kunt een wedstrijd verliezen, uit handen geven of zelfs weggeven, maar wat overkomt AZ hier? Stralend onbewolkt, 0-3 en na vier schoten op goal is het 4-3. Ongekend", schrijft journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad bijvoorbeeld.

De Alkmaarders bewijzen Nederland een slechte dienst op de coëfficiëntenranglijst, weet Michel Abbink. "Een van de verklaringen voor het coëfficiëntensucces was dat debacles als die van vanavond in het vorige decennium waren achtergelaten. Historische ineenstorting, nooit vertoond bij een Nederlandse club in Europa."

Jan Joost van Gangelen plaatste de nederlaag bij ESPN in historisch perspectief. "321 keer heeft een Nederlandse club in Europa met 3-0 voorgestaan. Het is nog nooit gebeurd! Nog nooit heeft een ploeg verloren na een 3-0 voorsprong. Dit is historisch slecht."

Marciano Vink is 'er stil van' en Kees Kwakman is 'helemaal verbouwereerd. "De eerste twee waren niet eens kansen. Die derde en vierde zijn twee uittrappen van de keeper die ergens vallen. Je kunt het AZ eigenlijk niet eens kwalijk nemen dat ze in de pauze dachten dat die gasten er niks van konden."