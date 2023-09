'Barcelona maakt topprioriteit van nieuw contract Frenkie de Jong'

FC Barcelona gaat alles op alles zetten om zijn handtekening te laten zetten onder een nieuw contract. De club slaagde er de afgelopen tijd in om een hele reeks medespelers van de Nederlander voor langere tijd aan zich te binden, maar staat voor een flinke uitdaging om De Jong zover te krijgen te tekenen voor een lager salaris dan hij momenteel opstrijkt.

Woensdag bracht Barcelona naar buiten dat linksback Alejandro Balde (19) heeft bijgetekend tot medio 2028. Hij volgt daarmee het voorbeeld van teamgenoten als Gavi, Pedri en Ronald Araújo en doelman Marc-André Ter Stegen. Laatstgenoemde ging wél akkoord met een lager salaris, een noodzakelijke ingreep voor de financieel geplaagde Catalanen.

Nu de toekomst van het viertal in Barcelona veiliggesteld is, richt de club de pijlen op twee andere spelers: Yamine Lamal en De Jong. Eerstgenoemde maakte de afgelopen maanden een stormachtige ontwikkeling door; met zijn debuut voor Spanje als voorlopig hoogtepunt. Met een leeftijd van 16 jaar en 57 dagen kroonde hij zich in de afgelopen interlandperiode tegen Georgië (1-7) tot jongste debutant én doelpuntenmaker aller tijden in de Spaanse nationale ploeg.

De contractverlenging van De Jong geldt nu als topprioriteit voor Barça maar wordt echter een hoofdpijndossier, schrijft de Spaanse krant Sport. Het kamp-De Jong staat nog altijd niet op goede voet met de beleidsbepalers in Camp Nou, zo weet de krant te melden. De pogingen om hem in de zomer van 2022 te verkopen aan Manchester United veroorzaakten 'een wond die nog steeds open is' bij De Jong en zijn vertegenwoordigers, zo leest het. Met de Portugees Deco is er sindsdien wel een nieuwe hoogste technische baas aangesteld in Barcelona, wat mogelijk zorgt voor een opening naar een betere relatie tussen club en speler, zo wordt gespeculeerd. De huidige verbintenis van De Jong loopt medio 2026 af.