Been weet het zeker: 'Dat accepteert Steijn niet, of het nou slim is of niet'

Mario Been denkt dat Maurice Steijn het niet pikt als Ajax besluit een mentor naast hem op de bank zet. De Telegraaf schoof deze week Henk ten Cate naar voren als mogelijke versterking voor de technische staf van de Amsterdammers.

Bij De Eretribune vraagt Jan Joost van Gangelen aan Been of het ‘handig en wijs’ zou zijn om iemand als Ten Cate naast Steijn op de bank te zetten. “Ik denk niet dat Maurice Steijn accepteert dat er iemand naast hem komt zitten. Of dat nou slim is of niet. Hij weet hoe de lijntjes lopen. Als hij niet in staat is de komende week te winnen, of misschien vanavond zelfs, dan gaat hij eruit.”

Het zou volgens Been een soort van ‘brevet van onvermogen’ zijn als hij een mentor krijgt. “Ook omdat hij al een tijdje meeloopt”, vult Van Gangelen hem aan. “Hij weet natuurlijk ook wel hoe het werkt. Als hij vanavond niet bij RKC wint, zou het zomaar kunnen zijn dat het maandag is afgelopen. Woensdag was er ineens een heksenjacht omdat de spelers niet heel positief over hem spraken. Het zijn de wetten van het voetbal: als je als coach niet wint, ga je eruit. Waar je ook zit.”

De positie van Steijn is wankel na de dramatische start van het seizoen. Ajax veroverde in vijf wedstrijden slechts vijf punten. Zaterdagavond nemen de Amsterdammers het op tegen RKC Waalwijk.