Ronald Koeman snapt openingsvraag Jeroen Stekelenburg niet: 'Niet zo'n fan van?'

Bondscoach Ronald Koeman heeft tekst en uitleg gegeven over zijn opmerkelijke keuzes in de opstelling van het Nederlands elftal. De oefenmeester kiest voor een systeem met drie centrale verdedigers bij Oranje voor het treffen met Griekenland. Dat is omdat hij geen vertrouwen had aan 4-3-3, daar te weinig ontwikkeling in zag en beter druk wil krijgen op de tegenstander.

Dat was kort samengevat de uitleg van Koeman bij de NOS. "Ben ik geen fan van deze formatie", counterde Koeman de vraag direct. "Als je mij analyseert als trainer, bij alle clubs heb ik best weleens zo gespeeld. Niet altijd 4-3-3. Ik heb hier heel goed over nagedacht. In 4-3-3 hebben we niet kunnen brengen wat we wilden. En we kunnen zo spelen."

Artikel gaat verder onder video

Koeman wilde eerst niet terug naar een systeem met drie centrale verdedigers, maar is na lang nadenken overstag gegaan. "Want als je vasthoudt aan 4-3-3 moet er wel resultaat zijn. Ik heb te weinig ontwikkeling gezien. Maar we praten te veel over systemen. Als een poppetje links iets hoger staat, is het eigenlijk aanvallend. En we willen aanvallend beter druk zetten op de tegenstander, dat is makkelijker in dit systeem. Ik snap je vragen, maar het gaat om kwalificatie. Dat iedereen het daarover heeft, daar heb ik geen last van."

De oefenmeester koos verder voor Daley Blind aan de linkerkant en dat was geen moeilijke keuze. "Ik heb Blind gezien in juni. En ik ben niet altijd van de statistieken, maar ik heb hem ook in Spanje zien spelen. Blind is super fit, dat heeft hij deze dagen bewezen. Dat blijkt ook de statistieken." De keuze voor Marten de Roon boven de vele concurrentie voor de plek naast Frenkie de Jong, was er eentje op basis van ervaring. Gezien de grote belangen tegen Griekenland vond Koeman dat belangrijk voor zijn keuze.