Branco Van den Boomen: 'Dat was niet de hoofdreden om terug te keren, maar het speelt wel mee'

Branco van den Boomen is blij met zijn terugkeer naar Ajax. De middenvelder miste bij Toulouse de 'Amsterdamse branie' waarmee er wordt gespeeld. Ook zijn positie binnen het Nederlands elftal speelt een rol in zijn reden om terug te keren naar Amsterdam.

In gesprek met Ajax Life legt Van den Boomen uit dat hij in zijn periode in Frankrijk een belangrijk onderdeel moest missen: "Die Amsterdamse branie, het uitgaan van eigen kracht. Het gevoel hebben dat je altijd gaat winnen. Dat miste ik soms bij andere clubs", legt Van den Boomen uit. "Als teamgenoten stelden dat een wedstrijd lastig werd, was ik de eerste die riep dat we gingen winnen."

Ook een kans in het Nederlands elftal speelt mee in de reden van Van den Boomen om terug te keren: "Het Nederlands elftal speelde zeker mee. Als je in Nederland voetbalt, kom je toch eerder in beeld. Het is een droom om voor Oranje uit te komen. Bij Ajax is de kans groter om geselecteerd te worden", denkt de spelverdeler, die wel benadrukt dat Oranje voor hem niet de belangrijkste reden was om terug te keren.

Van den Boomen twijfelt als hij de vraag krijgt of het hem heeft verbaasd dat hij tot dusver nog nooit is opgeroepen door de huidige bondscoach Ronald Koeman: “Of het mij heeft verbaasd dat de bondscoach nooit heeft gebeld toen ik bij Toulouse speelde? Ja en nee, in de competitie hadden we goede tegenstanders, maar we speelden niet Europees. Ik denk dat ik nu meer kans heb", besluit hij.