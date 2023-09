Camera gaat naar oude bekende tijdens speech van Xavi Simons: 'Ja, ik zie je al kijken!'

Xavi Simons is blij met zijn ontwikkeling bij PSV in het afgelopen seizoen. De aanvaller, inmiddels door Paris Saint-Germain verhuurd aan RB Leipzig, werd in het zonnetje gezet tijdens het Eredivisie-gala in Utrecht. Nadat hij samen met Anastasios Douvikas het podium op werd geroepen voor hun gedeelde prijs van topscorer van het seizoen 2022/23, stond hij presentator Jan Joost van Gangelen te woord.

"Het gaat goed met me. Ik ben gezond en blij", zei Simons, die zich ogenschijnlijk probleemloos heeft aangepast bij Leipzig. "Ik kende al een paar jongens daar, dat heeft het makkelijk gemaakt. Ik geniet gewoon, ik zit in een goede competitie. Ik doe m'n best en ben blij om mijn ding te doen, met doelpunten en assists." In de laatste twee competitieduels was de talentvolle spelmaker goed voor twee doelpunten en drie assists.

Simons maakte vorig jaar net als Douvikas negentien doelpunten in de Eredivisie. "PSV is een echt een mooi jaar geweest voor me. Ik wilde nieuwe challenges aangaan. De Bundesliga is een prachtige competitie, het voelde als de juiste stap. Ik weet waar ik naartoe wil gaan en dit kan mij helpen dat doel te bereiken." Ondertussen geniet hij van het huidige PSV. "Ik geniet echt. Ik ben blij dat alles goed gaat. Dankzij hen ben ik ook hier. Ik hoop dat ze lekker blijven winnen en kampioen worden."

Zo'n vliegende start als in Leipzig kende Simons niet bij PSV. "Ik kwam als nieuwe jongen binnen. Het begin was moeilijk, ik speelde niet", zei Simons, terwijl hij lachend naar toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij keek. Van Gangelen antwoordde: "Ja, je zit al naar je trainer te kijken van toen!" Van Nistelrooij kwam in beeld en moest lachen. Simons: "Maar als de wedstrijden komen, dan wil je je team helpen, scoren en assists geven. Heel mooi dat ik topscorer kon worden."