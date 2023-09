Carel Eiting doet 'voor één keer' zijn verhaal over veelbesproken transfer van Volendam naar Twente

Na een ellenlange soap, inclusief twee arbitragezaken en meerdere ziekmeldingen van zijn kant, had Carel Eiting (25) dan eindelijk zijn gewenste transfer van FC Volendam naar FC Twente te pakken. In gesprek met het Algemeen Dagblad blikt de middenvelder ("voor één keer") terug op zijn veelbesproken overstap.

Na een prima seizoen in Volendam meende Eiting voor een bedrag van 400 duizend euro over te kunnen stappen naar de subtopper uit Enschede. In Volendam dacht men daar echter heel anders over en werd ondertussen een optie in het contract van Eiting gelicht waardoor hij ineens een jaar langer, tot medio 2025, vast lag in het vissersdorp. Het leidde tot twee keer een gang naar de arbitragecommissie van de KNVB. Waar Volendam in eerste instantie nog in het gelijk werd gesteld, viel de uitspraak na de tweede sessie uit in het voordeel van Twente en de speler zelf. "De opluchting na de uitspraak vorige week was gigantisch groot. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn hele familie. Dit is een enorm nare periode geweest.", zegt Eiting nu.

Zijn wens om Volendam na één seizoen te verlaten deed een hoop stof opwaaien in de voetbalwereld. Het ging Eiting niet in de koude kleren zitten: "Als profvoetballer weet je dat je onder het vergrootglas ligt, maar dit is niet de manier hoe je in het nieuws wilt komen. Niet iedereen zal mij geloven. Maar de mensen in mijn omgeving weten hoe het zit en hoe het allemaal is verlopen." Het doet hem pijn dat zijn goede band met Volendam-directeur Ruben Jongkind en toenmalig trainer Wim Jonk onder druk kwam te staan: "Ik ga niet al te diep in op personen of op persoonlijke aanvallen, want er zijn al genoeg goede banden verstoord en vriendschappen verloren gegaan. Deze zaak is een verlies voor iedereen en dan wordt het dubbel verlies.”

Eiting tekende zijn contract in Volendam in de zomer van 2022 juist met de intentie om na een jaar 'knallen' een mooie stap omhoog te kunnen zetten. "Voor mij was het van fundamenteel belang dat ik weg zou kunnen als er een club zou komen waar ik naartoe wilde." De manier waarop dat op papier kwam had achteraf beter gemoeten, weet Eiting nu: "Achteraf gezien is het allemaal kennelijk te vaag geformuleerd en was er te veel ruimte voor verschillende interpretaties." De onderlinge spanningen leidden tot meerdere ziekmeldingen, waaronder eentje vlak voor de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen: "Op een gegeven moment heb ik me ziek gemeld, maar dat is een heel formele omschrijving. Ik kon mijn bed wel uitkomen en kon wel sporten, maar het was in de loop van juli en augustus steeds onprettiger en onveiliger voor mij op de club geworden."

Na de tweede uitspraak kwam de transfer naar Twente er alsnog. Veel te laat, oordeelt Eiting. "Ik ben nu bij FC Twente, maar ik had hier twee maanden geleden al willen zijn. Je zit je enorm te verbijten als je de jongens die Europese wedstrijden ziet spelen." Begin deze week was hij voorlopig voor het laatst in Volendam: "Ik ben maandag op de club geweest en dat was een heel fijn afscheid. Ik heb met heel veel mensen binnen Volendam een goede band. Ik heb in al die weken ook ontzettend veel steun gehad van ploeggenoten en mensen binnen de club." En dus kan de focus nu volledig op zijn nieuwe club en teamgenoten: "Ik kan niet wachten om te beginnen. Ze hadden me al verteld wat voor leuke groep dit is en dat is echt zo."