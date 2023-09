'Clubleiding Ajax bepaalt 'logisch moment' voor ontslag Maurice Steijn'

De positie van Maurice Steijn als trainer van Ajax is na de 0-4 nederlaag in De Klassieker tegen Feyenoord nog wankeler geworden. De van Sparta Rotterdam overgekomen coach lijkt voorlopig het vertrouwen te houden van de clubleiding in Amsterdam, maar het Algemeen Dagblad denkt te weten wanneer het krediet van Steijn op is.

Afgelopen zondag nam Ajax afscheid van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Steijn liet zich meermaals publiekelijk negatief uit over diens aankopen, wat zeker heeft bijgedragen aan de val van de Duitser. Woensdag volgde rvc-voorzitter Pier Eringa, die de eer noodgedwongen aan zichzelf hield. Steijn zou volgens het AD nog steeds de volgende kunnen zijn die het veld moet ruimen. Clubwatcher Johan Inan schrijft dat de Hagenaar "een mirakel nodig heeft om het domino-effect in de Arena nog te ontlopen", en spreekt verderop van "uitstel van executie."

Artikel gaat verder onder video

Het feit dat Mislintat pas laat in de transferperiode de meerderheid van zijn twaalf (!) aanwinsten binnenhaalde, geeft Steijn nu nog enig respijt, zo ziet Inan: "Hem moest daarom nog even de tijd worden gegund om de puzzel te leggen", beschrijft hij de houding van de overgebleven beleidsbepalers in de Johan Cruijff Arena. "Oftewel, áls de Ajax-top ingrijpt, dan ziet het de interlandperiode na de duels met RKC, AEK Athene (Europa League) en AZ als logisch moment", verduidelijkt Inan.

Toch is het zelfs niet uitgesloten dat het doek daarna alsnog valt voor Steijn, zo denkt de clubwatcher. "De vraag is inmiddels echter of Steijn nog zo ver komt, zeker omdat in deze crisis de keuzes voor de bestuursleden haast worden gemaakt. Als hij de komende wedstrijden wint en na de interlandbreak mag aanblijven, is de vraag of hij de volgende serie met onder meer FC Utrecht, PSV en Brighton wel overleeft", schetst de journalist een somber perspectief voor de trainer.