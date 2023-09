Complimenten voor Ajax-directeur Mislintat: 'Hij is echt top. Een fantastische man'

Ajax-aanwinst Chuba Akpom is onder de indruk van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. De Duitser haalde de Engelsman binnen en deed dat op een warme wijze, zo blijkt uit de woorden van Akpom.

"Het is een fantastische club met leuke, vriendelijke mensen. Ik voel me hier erg welkom", zei Akpom, die vond dat de mensen rond Ajax erg vriendelijk zijn. “Vooral Sven Mislintat. Hij heeft mij hier wegwijs gemaakt. En mijn familie met open armen ontvangen. Hij is echt top. Een fantastische man.”

Akpom voelt zich naar eigen zeggen nu al thuis bij Ajax, ondanks de mindere resultaten in de eerste duels. Tegen Fortuna Sittard maakte hij zijn debuut. "Mijn debuut was prima. Het was fijn dat ik minuten kon maken, aangezien ik de voorbereiding heb gemist. Helaas hebben we niet gewonnen, maar nu kunnen we verder bouwen."

En dat kost tijd, weet Akpom. “We hebben een paar spelers die de leiding kunnen nemen. Dat kost tijd. Het is een proces, maar het is tijd om grote successen te behalen. Ik wil spelen en iedereen laten zien wat ik kan. Er komen grote wedstrijden aan”, zei de Engelse spits over de duels met FC Twente, Olympique Marseille en Feyenoord. De afgelopen week was de spits in het buitenland. "Ik had tijd om naar Engeland te gaan en mijn familie te zien.”