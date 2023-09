Cristiano Ronaldo gaat voor het raam staan en maakt handgebaar naar menigte supporters

is ongelofelijk populair, maar dat is niet altijd even prettig voor de Portugees. Voor het treffen met het Iraanse Persepolis in de Aziatische Champions League is Al-Nassr op bezoek in Iran. Voor het hotel waar de Portugees verblijft, was een enorme toeloop van fans van Cristiano Ronaldo. Die lieten zich met veel kabaal gelden en de hele dag werd hij vanuit alle hoeken bestookt.

Ronaldo was uiteraard ook blij met alle support, maar de timing – tot laat in de avond was de belangstelling heel massaal – was minder prettig. Vanaf zijn hotelkamer vroeg hij aan de supporters of het wellicht iets stiller kon, zodat hij een goede nachtrust kon hebben richting het duel in de Champions League. De manier waarop hij naar zijn kamer werd begeleid, omringt met soms wel twintig mensen, was al opmerkelijk.

Artikel gaat verder onder video

Ook de manier waarop de spelersbus werd onthaald bij het stadion en eerder ook al, was bij beangstigend, als je keek naar het aantal mensen dat aanwezig was en hoe idolaat men was van Cristiano Ronaldo. Voor één fan werd het een heel bijzondere dag, want hij kreeg een korte meet and greet met de superster van Al-Nassr. Dinsdagavond staat het duel op de rol: tot die tijd zal de Cristiano Ronaldo-gekte nog wel even voortduren in Iran.

The legend Cristiano 🐐🇵🇹 today, the moment he entered the hotel in the middle of a large crowd 🔥 pic.twitter.com/nXk7NTvSyc — 🅿️RIME CR7 ™️ (@FabianUgochukw) September 18, 2023

This young fan got to meet Cristiano Ronaldo. What a moment ❤️



(via نادي النصر السعودي - AlNassr Saudi Club)

Press 👍 if you think Ronaldo is the GOAT pic.twitter.com/7UPRKFjcWY — 🅿️RIME CR7 ™️ (@FabianUgochukw) September 19, 2023

What happened in Iran today is proof that there is a vast world outside of Twitter(X) and in that world, Cristiano Ronaldo is the undisputed GOAT.



🚨 AL Nassr's training session has been CANCELED due to the crowding to see Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/zLPJtHi3lq — 🅿️RIME CR7 ™️ (@FabianUgochukw) September 18, 2023