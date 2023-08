Sporting CP publiceert derde tenue en komt met fraai eerbetoon aan Cristiano Ronaldo

Sporting CP is met een mooi gebaar gekomen richting Cristiano Ronaldo. Zoals vrijwel iedereen weet, zette Ronaldo zijn eerste stappen in het betaalde voetbal bij de Portugese grootmacht. Voor Sporting is dat een reden om de stervoetballer, die momenteel uitkomt voor het Saudische Al-Nassr, te eren met een vermelding op het derde tenue van het aankomende seizoen.

Het is vandaag (zondag 6 augustus) precies twintig jaar geleden dat Sporting haar huidige stadion, Estádio José Alvalade, opende. De club presenteerde daarom vandaag het nieuwe derde tenue, wat geïnspireerd is door het shirt in 2003. In dat jaar maakte Ronaldo zijn debuut in het betaalde voetbal, waardoor de Portugees ook een bijzonder plekje krijgt op het tenue.

Shirtsponsor Nike werkt mee aan het initiatief van de nummer vier van het afgelopen Primeira Liga-seizoen. “Het unieke tenue is een virtuoze driehoek tussen Sporting, Cristiano Ronaldo en Nike”, is er te lezen op de clubkanalen van Sporting. “Het beste ter wereld, verenigd in één memorabel shirt”, voegt de club eraan toe.

Nederlander Jeremiah St. Juste zal zodoende komend seizoen gaan spelen in dat bijzondere tenue. Het shirt heeft een zwarte kleur met gouden mouwen. Op de rechterborst is de tekst CR7 te lezen, wat natuurlijk staat voor ‘Cristiano Ronaldo 7’. De letters CR zijn goud, terwijl de zeven een witte kleur heeft.